В школах Кольского района ученики начали получать бесплатное горячее питание

В настоящее время в Кольском районе работают 14 учреждений образования. Бесплатное горячее питание предоставляется всем обучающимся данных школ. Завтракают на большой перемене ученики школ Колы, Междуречья, Молочного, Мурмашей, Туломы и Причального.

Обедами обеспечиваются учащиеся школ Верхнетуломского, Зверосовхоза, Пушного, Ура-Губы, Шонгуя, Кильдинстроя, Туманного и Лодейненской СОШ.

Решение о том, кормить детей в школах бесплатными завтраками или обедами, принимали сами родители. Для этого проводились специальные опросы. Как правило, там, где у учеников много дополнительных внеклассных занятий, родители принимали решение выдавать детям горячий обед.

В начальных школах, где уроки идут всего до обеда, было целесообразнее кормить детей полноценными горячими завтраками, сообщает управление образования Кольского района.