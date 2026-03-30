В школах Кольского Заполярья начались весенние каникулы

В регионе организованы 56 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений в Мурманске, Александровске, Заозерске, Островном, Североморске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Мончегорске, Оленегорске, а также Печенгском, Кандалакшском, Кольском, Ловозерском муниципальных округах.

Как сообщает vk.com/murman_sever, всего во время весенних каникул на территории Мурманской области отдохнут более 3,8 тысячи детей.

Также открыты региональные центры детского отдыха: центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «На Севере – жить!», Зеленоборская санаторная школа-интернат и оздоровительный лагерь «Гандвиг». Здесь с начала 2026 года уже отдохнули более 2 тысяч ребят.

Весенние каникулы продлятся до 5 апреля.

