В школах Мурманска до 14 сентября проводится онлайн анкетирование по вопросу качества предоставления питания

Опрос запущен в связи с большим числом обращений по этой теме. Об этом на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Чибис, сообщила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

«Знаю, что по горячему питанию есть набор жалоб. Прежде всего, это касается областного центра. Сегодня мы рассмотрим их на специальном совещании. Если я правильно понимаю, не было учтено мнение родителей при выборе питания – обед или завтрак. Прошу вас внимательно за этим следить. Это важный вопрос для детей и родителей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что такие сбои должны стать предметом тщательной проверки.

Как доложила в ходе оперативного совещания Анна Головина, с 1 сентября в Мурманской области все обучающиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием. Оно предоставляется 35,5 тысячи школьников, 10,6 тысячи из них – льготные категории обучающихся. Они обеспечены двухразовым горячим питанием.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в соответствии с заключенным с Министерством просвещения РФ соглашением, на питание школьников начальных классов Кольского Заполярья выделено 191,8 млн рублей. Финансирование производится за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Стоимость бесплатного горячего питания в день на одного школьника составляет 74,24 рубля. Сумма определена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.06.2020 № 900 и рассчитана по федеральной методике.

Принять участие анкетировании можно по ссылке.