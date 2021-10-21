В школах Мурманска при поддержке ММТП проходят «Уроки памяти»

В дни празднования 77-й годовщины разгрома фашистских войск в Заполярье в учебных заведениях Мурманска проходят «Уроки памяти», организатором которых выступил некоммерческий фонд «Щит» при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области и Мурманской государственной областной научной библиотеки.

Помощь в их проведении оказало АО «Мурманский морской торговый порт», а представители предприятия стали непосредственными участниками встреч с молодёжью. Один из таких уроков прошёл в гимназии №8 Мурманска, над которой уже несколько лет шефствует АО «ММТП». Занятие было посвящено открытию в учебном заведении выставки «Военно-морской флот России: вчера, сегодня, завтра».

«Я думаю, что благодаря общим усилиям педагогов, детей, наших партнеров этот проект реализуется очень достойно, и мы увидим хорошие результаты», - отметила заместитель директора по воспитательной работе гимназии №8 города Мурманска Елена Вощук.

В рамках цикла «Уроков памяти», проводимых при поддержке АО «ММТП», для мурманских школьников будут организованы занятия, раскрывающие героические страницы истории Военно-морского флота России, пройдут викторины и конкурс рефератов. Юным мурманчанам будут представлены книги, фильмы и журнальные публикации, рассказывающие о героической обороне Заполярья, разгроме фашистских войск на мурманской земле и освобождении Северной Норвегии. Наиболее активные участники получат сертификаты «Потомки помнят» и книги об истории Великой Отечественной войны.

«Военно-патриотическое воспитание и просвещение молодежи – это важнейшее направление работы по сохранению исторической памяти нашего народа. Самоотверженность, проявленная нашими родителями на линии боевого и трудового фронтов, были и остаются частью нашей национальной самоидентификации. Для представителей Мурманского морского торгового порта это чрезвычайно важно, поскольку предприятие не прекращало свою деятельность даже в самые сложные моменты обороны Заполярья, а наши предшественники продолжали выполнять свои обязанности, невзирая на угрозу жизни. Мы стремимся к тому, чтобы к нам на предприятие приходили работать грамотные специалисты, знающие не только свое дело, но и историю», - подчеркнул директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны мурманские портовики обработали более двух миллионов тонн грузов, необходимых на фронте и в тылу. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.