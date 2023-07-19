В школах Мурманска продолжается замена окон

Вчера представители Министерства образования и науки Мурманской области, комитета по образованию города Мурманска и регионального отделения Народного фронта проверили ход работ в нескольких общеобразовательных учреждениях, где реализуется программа «Тёплое окно».

Как сообщает администрация города Мурманска, в школе № 37 (просп. Кирова, 36/27) осуществляется комплексная замена оконных блоков. Вместе с этим в учреждении ведутся работы по благоустройству территории. В настоящее время завершены демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, выравнивание и засыпка гравия, установлен бордюрный камень. Также в рамках программы «Комплексная безопасность» выполнены работы по замене напольного покрытия на 1-ом этаже рекреации.

В школе № 57 (ул. Сафонова, 11) установка современных стеклопакетов запланирована на 2024 год.

В гимназии № 1 (пр-д Связи, 30) завершены работы по комплексной замене оконных блоков. В учреждении выполняются работы по ремонту пола в рекреации 1-го и 3-го этажей, по установке ограждения территории.

Напомним, что региональная программа «Тёплое окно» реализуется в рамках стратегического плана «На Севере — жить». В этом году будут заменены оконные блоки в восьми общеобразовательных учреждениях города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25369&page=1