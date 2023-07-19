22 июля на территории Печенгского округа стартует юбилейный веломарафон «Муста-Тунтури»Объявлены победители II регионального конкурса «Сувенир года. Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.07.23 14:30

В школах Мурманска продолжается замена окон

Вчера представители Министерства образования и науки Мурманской области, комитета по образованию города Мурманска и регионального отделения Народного фронта проверили ход работ в нескольких общеобразовательных учреждениях, где реализуется программа «Тёплое окно».

Как сообщает администрация города Мурманска, в школе № 37 (просп. Кирова, 36/27) осуществляется комплексная замена оконных блоков. Вместе с этим в учреждении ведутся работы по благоустройству территории. В настоящее время завершены демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, выравнивание и засыпка гравия, установлен бордюрный камень. Также в рамках программы «Комплексная безопасность» выполнены работы по замене напольного покрытия на 1-ом этаже рекреации.

В школе № 57 (ул. Сафонова, 11) установка современных стеклопакетов запланирована на 2024 год.

В гимназии № 1 (пр-д Связи, 30) завершены работы по комплексной замене оконных блоков. В учреждении выполняются работы по ремонту пола в рекреации 1-го и 3-го этажей, по установке ограждения территории.

Напомним, что региональная программа «Тёплое окно» реализуется в рамках стратегического плана «На Севере — жить». В этом году будут заменены оконные блоки в восьми общеобразовательных учреждениях города Мурманска.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25369&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Готовы ли люди перейти из офиса на завод? Исследование hh.ru и реальная практика компаний
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:00«Майор и магия». Художественный сериал, 2 серия (16+)00:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области Героям РФ будут выплачивать 5 млн рублей на улучшение жилищных условий-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 51 копейку, евро поднялось почти на 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, хотят дать право оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика