В школах Мурманска прошли мероприятия, посвящённые Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Юные мурманчане стали участниками информационно-просветительских программ, а также тематических уроков «Сталинград и мужество — неразделимы!». Кроме того, ребята приняли участие в онлайн-экскурсиях и познакомились с основными композициями мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Сталинградская битва продолжалась двести дней, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Бои разворачивались на площади 100 тысяч квадратных километров, в отдельные периоды в сражении участвовали свыше 2,1 млн человек. Победа в Сталинградской битве стала первым шагом на пути к победе в Великой Отечественной войне. 2 февраля — День воинской славы России, напоминающий нам о мужестве и героизме народа.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24251&page=1