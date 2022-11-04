В школах Мурманска завершилась осенняя оздоровительная кампания

С 29 октября по 3 ноября на базе шести общеобразовательных учреждений города Мурманска работали осенние городские оздоровительные лагеря, в которых отдохнуло 930 мурманских школьников.

Организаторы детского отдыха позаботились не только о весёлом досуге детей, но и провели профилактическую работу с юными северянами.

В течение лагерной смены для школьников были организованы игры, конкурсы, квесты, мастер-классы. Ребята посещали выставки, представления, совершали экскурсии по родному городу.

Особое внимание было уделено проведению профилактической работе по безопасности дорожного движения. Юные мурманчане приняли участие в городской профилактической акция «Азбука дорожной безопасности», главной задачей которой являлось формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения. В преддверии полярной ночи школьникам напомнили о правилах безопасности сотрудники правоохранительных органов, дети изготовили светоотражатели.

Как сообщает администрация города Мурманска, опробовать новые фликеры ребята уже успели во время увлекательной поездки на турбазу центра детско-юношеского туризма на озере Кильдинском. Сотрудники центра провели для школьников экологическое мероприятие «Юные друзья природы», в ходе которого дети не только узнали интересные факты об особенностях Кольской природы, но и совершили экскурсию по экологической тропе туристической базы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23633&page=1