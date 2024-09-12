В школах Мурманской области открыли ещё 23 мурала, посвящённых героям

В школах Мурманской области в рамках федерального патриотического проекта «Лица героев» 10 сентября открыли ещё 23 мурала, посвящённых героям. В Кольском Заполярье акция проводится с 2023 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

23 портрета героев – людей, отдавших свою жизнь за Родину или посвятивших себя делу, необходимому стране, появились в 10 муниципалитетах. Полководцы, лётчики, моряки, участники специальной военной операции, учёные – все, кто был и остаётся примером для подрастающих поколений, теперь увековечены на стенах школ, там, где их каждый день будут видеть дети.

В ЗАТО Александровск в школе №276 на мурале запечатлён вице-адмирал, Герой Советского Союза Лев Матушкин, в школе №279 – контр-адмирал, Герой Советского Союза Николай Лунин и капитан-лейтенант, участник специальной военной операции, награждённый орденом Мужества Иван Игнатенко, в школе №269 – рядовой, участник специальной военной операции, награждённый орденом Мужества Евгений Цвиндин.

В школе №10 Мончегорска – генерал-майор авиации, Герой Советского Союза Иван Лезжов.

В Корзуново в школе №7 им. Ю.А. Гагарина – первый космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин.

В школе №22 Заполярного – лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов.

В школе №12 Североморска – старший мичман, служивший на подлодке «Курск», награждённый орденом Мужества Сергей Чернышов.

В школе №56 Мурманска – сержант, разведчик Михаил Иутин.

В Мурманском академическом лицее – учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров и академик, Герой Советского Союза Отто Шмидт.

В Мурманской коррекционной школе №3 – начальник отделения артиллерийской бригады, участник боевых действий на территории ДНР и ЛНР Сергей Сороченко.

В школе №19 Кандалакши – сапёр-пулемётчик, награждённый орденом Красной Звёзды Александр Беньковский.

В н.п. Ёнский в школе №4 – младший сержант, награждённый орденом Красной Звезды Андрей Васильев.

В школе №2 Ковдора – лётчик морской авиации, Герой Советского Союза Андрей Баштырков.

В школе №2 Кировска – начальник геологоразведочного сектора, посвятивший жизнь борьбе с лавинами Григорий Пронченко.

В Хибинской гимназии – маршал, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков.

В школе №10 в н.п. Коашва – геолог, первооткрыватель Ньоркпахкского месторождения руды Евгений Каменев.

В школе №22 Оленегорска – старшина, участник специальной военной операции, награждённый орденом Мужества Андрей Краснов.

В Туломской школе – стрелок, награждённый орденом Мужества Александр Веклич.

В Молочненской школе – лётчик, Герой Советского Союза Леонид Гальченко.

В Лодейнинской школе – участник специальной военной операции, награждённый орденом Мужества Валерий Терентьев.

В Минькинской коррекционной школе-интернат – участник специальной военной операции, награждённый медалью «За отвагу» Александр Журавлёв.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего в образовательных организациях региона уже открыто 57 муралов, посвящённых героям.

Федеральный проект «Лица героев» запущен «Единой Россией» совместно с Министерством просвещения РФ в 2023 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/