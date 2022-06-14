В школах Мурманской области открываются инженерные классы по профилю «судостроение»

Мурманская область включилась в реализацию проекта по созданию и функционированию профильных инженерных классов, который инициирован Президентом Российской Федерации. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава региона Андрей Чибис.

«С 1 сентября в школе №10 Апатитов, гимназии №7 Мурманска и школе №266 Снежногорска открываются инженерные классы по профилю «судостроение». Очень востребованная в нашем регионе специальность. Сейчас идёт подготовка к открытию: разрабатывается образовательная программа, в рамках которой запланировано углубленное изучение общеобразовательных программ по математике, физике и информатике», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам главы региона, проект поддерживают высшие учебные заведения, преподаватели вузов также будут привлечены к подготовке школьников.

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет оказывает консультационную и методическую поддержку, организует реализацию программ повышения квалификации для педагогических работников. Мурманский государственный технический университет окажет содействие в проведении профориентационных мероприятий, даст возможность использовать лабораторную базу. Напомню, что за последнее время мы существенно её обновили, в том числе с поддержкой частных партнеров и федеральных средств, – подчеркнул Андрей Чибис. – Индустриальными партнерами классов станут Мурманский судоремонтный завод и Судоремонтный завод «Нерпа».