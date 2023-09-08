В школах Мурманской области стартовали еженедельные занятия профориентационного курса «Россия – мои горизонты»

Вчера во всех российских школах прошло первое занятие профориентационного курса «Россия – мои горизонты». На таких занятиях ученики 6–11-х классов еженедельно по четвергам будут знакомиться с различными профессиями, узнавать о достижениях России в области науки и технологий, о современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, курс введён в рамках реализации единой модели профессиональной ориентации (профориентационного минимума).

Курс «Россия – мои горизонты» включает 34 занятия. При этом каждое занятие адаптировано под разные возрастные группы. Ребят ждут профориентационные диагностики и отраслевые занятия.

На первом занятии школьники узнают о важности труда в жизни человека, об отраслях российской экономики, о навыках, необходимых для различных профессий.

Программа курса «Россия – мои горизонты» и материалы к занятиям доступны на информационном ресурсе проекта «Билет в будущее».

Фото: https://gov-murman.ru