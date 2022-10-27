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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.22 12:30

В школах Мурманской области внедряется единая комплексная система безопасности

В Мурманской области реализуется пилотный проект «Безопасная школа» по подключению образовательных учреждений к единой системе контроля безопасности. Она была внедрена в 11 школах региона, в том числе – в Мурманской коррекционной школе-интернате № 3.

Комплексное решение от компании «Ростелеком» объединяет в себе систему контроля и учёта доступа (СКУД), сервис облачного видеонаблюдения и модули видеоаналитики, позволяющие, например, обнаруживать оставленные предметы, распознавать номера машин и даже анализировать поведение людей. В образовательных учреждениях установлено всё необходимое оборудование: пропускные турникеты, считыватели бесконтактных карт, внутренние и наружные камеры наблюдения и т.д.

«Безопасность детей – приоритет для нас. В рамках пилота школы переоснащаются современными системами видеонаблюдения, их интегрируем в общегородскую систему. ЦОД позволят эти объёмы данных анализировать. Далее мы определим оптимальные стандарты, в декабре примем необходимые решения. Необходимые средства в проекте бюджета следующего года запланированы. Уже в 2023 году мы сможем оснащать муниципальные школы. Это позволит идентифицировать всех, кто приходит, автомобили, выявлять потенциальные угрозы на этапе входа в школу. Это не просто видеопоток, но и аналитика данных, при возникновении рисков – быстрая реакция соответствующих правоохранительных структур», – подчеркнул вчера губернатор Андрей Чибис, посещая учреждение. 

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, система безопасности обеспечивает защиту от несанкционированного проникновения в учебные заведения посторонних лиц и позволяет осуществлять эффективный видеоконтроль за всеми локациями, в которых установлены камеры (входы и выходы из учебного заведения, основные лестничные пролеты и коридоры, холл первого этажа, раздевалка, столовая и т.д.). Все оповещения в режиме реального времени поступают в единый центр уведомлений, доступ к которому есть у охраны или уполномоченных лиц.  

«За время тестовой работы уже был наработан ряд случаев для реагирования: это забытый рюкзак, нарушение трудовой дисциплины персоналом. На этой основе будет создаваться стандарт реагирования. Проект уникальный. Тема безопасности – приоритет, и мы продолжим инвестировать и развивать систему в образовательных учреждениях. Разработанное комплексное решение отличают надежность, технологичность и широкий функционал. Мы предоставляем услугу по удобной сервисной модели, при этом систему можно легко и быстро масштабировать, исходя из конкретных возникающих потребностей заказчиков», – подчеркнул Александр Логинов, директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

Проект «Безопасная школа» реализуется в рамках создания региональной системы общественного видеонаблюдения и аналитики. Всего в рамках проекта установлено более 600 камер видеонаблюдения, сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru

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