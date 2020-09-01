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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.20 12:30

В школах при исправительных учреждениях Мурманской области начался новый учебный год

В День знаний за школьные парты сели 138 осужденных, не имеющих основного общего и среднего общего образования. Среди них – пятеро несовершеннолетних подследственных, находящихся в следственных изоляторах области.

Традиционно, самое большое число «школьников» обучается в школе при мурманской колонии строгого режима № 17, где отбывают наказание впервые осуждённые. В этом году там приступили к обучению 43 ученика.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, сегодня в вечерней школе и её 4-х филиалах при исправительных учреждениях региона прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, и тематический урок. Правда, в этом году в привычный сценарий праздника были внесены коррективы с учётом соблюдения всех необходимых профилактических мер.

С напутственными речами перед учениками выступили директор школы Наталья Зонтова, учителя, а также сотрудники колоний. Учащимся разъяснили порядок и правила обучения в образовательных учреждениях, выдали необходимую учебную литературу и канцелярские товары, а также поздравили с Днём знаний и пожелали успехов в новом учебном году.

Учащимся зачитали поздравление временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Мурманской области Алексея Князькина с пожеланиями с интересом и увлечением осваивать знания, постигать новое и стремиться стать достойными членами общества.

Затем состоялся первый урок в рамках образовательного проекта «Уроки Второй мировой» и празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы. Обучающиеся с интересом изучали архивные документы, фотографии, воспоминания, приняли участие в викторине.

По словам директора школы Натальи Зонтовой, для учащихся созданы все условия, позволяющие получать необходимые знания, навыки и умения. Школы укомплектованы в полном объёме научно-методической литературой, дидактическими пособиями, учебниками. Функционируют современные компьютерные классы. С осуждёнными работают опытные, квалифицированные преподаватели.

Отметим, что осужденные получают аттестаты об основном общем и среднем общем образовании без отметок о том, что они обучались в школе при исправительном учреждении.

 

 

 

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