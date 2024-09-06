В школе № 5 п.г.т. Сафоново открылись «Театральная студия» и «Точка роста»

Всё больше новых интересных пространств открывается в учреждениях образования нашего региона. Особое внимание при этом уделяется сельским школам.

Так, за лето в школе №5 п.г.т. Сафоново, благодаря губернаторскому проекту «Арктическая школа» обычный коридор превратился в атмосферную «Литературную гостиную», а рекреация – в уютную «Театральную студию». Юные артисты из театрального кружка уже строят планы по освоению новой сцены.

Буквально за три первых дня учебного года местом притяжения учащихся стала «Точка роста», открытая в рамках федерального проекта «Современная школа». Это два полностью отремонтированных кабинета, оснащённых современным оборудованием, где ребята могут заниматься робототехникой, моделированием и практической химией. И занятия эти обещают быть очень интересными.

В глазах детей и учителей - задор, а это главная оценка проделанной работы. Дети, которые учатся в сельских школах, должны иметь такие же возможности для развития своих способностей и талантов, как и в городе. Поэтому сельским школам уделяется особое внимание.

В пятой школе открыли не только «Литературную гостиную» и «Театральную студию» по губернаторскому проекту «Арктическая школа», но и Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по федеральной программе «Современная школа», который стал вторым в муниципалитете. С 2020 года подобная «Точка роста» успешно функционирует в школе № 8 н.п. Североморск-3.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16577-v-shkole--5-otkrylis-teatralnaya-studiya-i-tochka-rosta/#news-gal-12