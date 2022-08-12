В школе №1 в ЗАТО Видяево в этом году появится новое современное оборудование

Для видяевской школы в 2022 году будет закуплено учебное и лабораторное оборудование. Такое решение принял губернатор по итогам визита в образовательное учреждение.

Для учеников приобретут 3D-принтеры, электронные конструкторы, системы виртуальной реальности, ноутбуки и фрезерно-гравировальные станки с числовым программным управлением.

Стоимость оборудования составит 2,7 млн рублей. Новая техника поступит в школу №1 уже в этом году.

«Для нас важно, чтобы образовательная среда соответствовала современным запросам. Помимо школьной программы у ребят должна быть возможность развиваться, раскрывать свой потенциал. Уверена, что новое современное оборудование станет инструментом для достижения этой цели», - отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Создание равных условий для развития школьников и современной образовательной среды во всех населенных пунктах региона остаётся одной из важнейших задач правительства Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/