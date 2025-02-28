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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 09:45

В школе №12 Североморска открыт стенд памяти выпускникам, погибшим на СВО

Андрей Задорожный, Юрий Ложкин, Кирилл Семенюк – солдаты России, которыми гордится наша страна, хорошо знающая цену воинскому подвигу. Это герои, которыми гордимся мы.

26 февраля в зале Боевой славы школы №12 флотской столицы прошёл митинг, посвящённый открытию стенда памяти выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Почётными гостями мероприятия стали родные и друзья защитников, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, управляющий делами администрации ЗАТО г. Североморск Роман Шамшутдинов, начальник Управления образования Юлия Гладских, депутаты Совета Екатерина Данькина и Олеся Францескевич.

- Низкий поклон нашим защитникам и тем, кто воспитал настоящих героев. Они были воспитаны на героических примерах, и когда Родине потребовалась защита, они выполнили свой долг до конца. Вечная память героям, - отметил Роман Шамшутдинов.

Подвиг — это не просто смелость и героизм, это великий труд, железная дисциплина, несгибаемая воля и огромная любовь к Родине. Подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги. Они погибли во имя жизни других, спокойствия и мира на нашей земле. Наш долг — хранить эту память.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17623-v-shkole--12-otkryt-stend-pamyati-vypusknikam-pogibshim-na-svo/

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