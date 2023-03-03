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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 09:45

В школе №5 Мончегорска установили «Парту Героя»

Школа №5 города Мончегорска присоединилась к Всероссийскому патриотическому проекту партии «Единая Россия» - «Парта Героя». Ученическая парта посвящена капитану ФСБ России Андрею Николаеву. Сотрудник органов госбезопасности России, капитан Николаев Андрей Владимирович героически погиб на Северном Кавказе 16 апреля 2002 года в бою с группировкой террористов. Награждён орденом Мужества посмертно. В его честь назван Всероссийский чемпионат среди снайперов спецподразделений, который входит в тройку самых серьёзных турниров в Российской Федерации.

На торжественном открытии присутствовали: дочь Андрея Николаева, одноклассники и сослуживцы, депутаты Совета депутатов. 

«Много тёплых воспоминаний со школьных лет с трепетом и гордостью было рассказано сослуживцами героя. В настоящее время патриотическое воспитание школьников имеет большее значение. На это ориентирует общество и Президент Российской Федерации, когда говорит о духовном состоянии молодёжи. «Парта Героя», которую инициировала «Единая Россия» совместно с Министерством науки и образования, стала акцией общегосударственного масштаба. Это ещё одна форма высказывания признательности, почтительности к героям Отечества. Во все времена наша страна гордилась своими героями. Это были не просто мужественные люди, совершившие поступки, на которые другие были не способны по тем или иным причинам, но ещё и люди, готовые пожертвовать собой ради других. Эта высокая мораль их поступка и определяла их героизм, вызывала восхищение и становилась примером, нравственным ориентиром для других на многие поколения вперёд», - прокомментировала депутат Совета депутатов Ольга Островецкая.

 

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».

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