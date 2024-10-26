Международный аэропорт Мурманск с 27 октября переходит на осенне-зимнее расписание полётов«Лица Героев»: в Мурманской области продолжают реализовывать важный патриотический проект
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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.24 17:00

В школе №6 н.п. Щукозеро открыли мурал в честь Ивана Максимовича Агеева

В школе №6 н.п. Щукозеро состоялось торжественное открытие мурала, посвящённого участнику Великой Отечественной войны, первому руководителю совхоза «Североморец» Ивану Максимовичу Агееву.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, имя Ивана Максимовича навсегда вписано в летопись н.п. Щукозеро. Оно увековечено в названии одной из улиц поселка. Благодаря проекту «Лица Героев» партии «Единая Россия» ещё одно памятное место в честь легендарного человека появилось и в школе.

Торжественный момент разделили начальник Управления образования администрации ЗАТО, секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Гладских, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, депутат Совета депутатов муниципалитета Татьяна Солдатова, жители Щукозера.

Это уже седьмой мурал в честь защитников Отечества на стенах образовательных учреждений флотской столицы. Напомним, ранее к патриотическому проекту «Лица Героев» присоединились школы №№1, 5, 8, 10, 11 и 12, где увековечена память дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина, Героя Советского Союза Ивана Сивко, заместителя командующего Северным флотом Бориса Фулика, техника группы космической связи БЧ-4 АПЛ «Курск Сергея Чернышова, участников специальной военной операции Никита Нильцигаев и Героя РФ Александра Панасюка.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16898-v-shkole--6-otkryli-mural-v-chest-ivana-maksimovicha-ageeva/#news-gal-1

Комментарии

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Евгений
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Сергей
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Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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