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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.25 10:00

В школе №6 н.п. Щукозеро открыли стенд памяти участника СВО Дениса Рычкова

Север помнит! Он не может забыть! В школе №6 н.п. Щукозеро состоялось торжественное открытие стенда памяти Дениса Рычкова, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в Донецкой Народной Республике.

Денис – выпускнику этой школы. 25 октября 2022 года он добровольцем отправился в зону проведения СВО. Оберегая родных, о реальной обстановке на фронте, где находился, не говорил. Ссылался на перебои со связью. Североморец мужественно служил в войсках специального назначения, был верным товарищем и храбрым бойцом. 26 декабря 2023 года в районе г. Марьинка старший матрос Рычков погиб. За проявленный героизм Указом Президента РФ был награждён орденом Мужества посмертно.

Теперь в школе, где учился герой, открыт посвящённый ему стенд. Почтить память Дениса 24 апреля собрались его родные и близкие, одноклассники, педагоги и учащиеся школы, представители администрации ЗАТО Североморск и жители посёлка. Мемориал появился при поддержке депутата Совета депутатов муниципалитета Константина Сафронова.

- Эта доска посвящена герою нашего времени, который оставил свою жизнь на полях сражений, защищая нашу страну, - подчеркнул помощник главы ЗАТО г. Североморск Станислав Чернавцев. - Кажется, ещё вчера он бегал по коридорам этой школы, был выпускной, а сегодня его уже нет с нами. Мы все гордимся тем, что были знакомы с настоящим героем. И вы, ребята, гордитесь тем, что учитесь в школе, в стенах которой вырос такой достойный человек.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17910-v-shkole--6-otkryli-stend-pamyati-uchastnika-svo-denisa-rychkova/#news-gal-3

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