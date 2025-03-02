В школе №7 Североморска открыли мурал в честь Марка Евтюхина, Героя России

Североморцы почтили память Героя России гвардии подполковника Марка Евтюхина и воинов-десантников 6-й роты, которой он командовал. В пятницу в школе, где учился Герой, был открыт мурал в его честь.

Главный подвиг Марк Николаевич совершил в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года. На высоте 776.0 в районе населённого пункта Улус-Керт 6-я рота под его командованием приняла неравный бой с отрядами бандформирований численностью 2500 боевиков. Десантники не отступили, ценой своей жизни преградили путь врагу. 84 гвардейца погибли. Во время боя Марк Николаевич, будучи неоднократно раненным, продолжал командовать подчиненными. Когда в живых почти никого не осталось, он вызвал огонь артиллерии на себя. Гвардии подполковнику Марку Николаевичу Евтюхину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В торжественном мероприятии в родной школе Героя приняли участие председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, управляющий делами администрации Роман Шамшутдинов, заместитель командующего Краснознамённой Кольской флотилией по военно-политической работе Игорь Сиверов, депутаты горсовета Ольга Ефименко, Светлана Евтушенко, начальник Управления образования Юлия Гладских, председатель Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации «Участники боевых действий в Чечне» Николай Абрамов, а также ученики «семерки».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17641-v-shkole--7-otkryli-mural-v-chest-marka-evtyuhina/