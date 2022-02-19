В Школе инвеступолномоченных обсудили, как раскрыть потенциал муниципалитетов

В Мурманской области в онлайн-режиме состоялся второй образовательный модуль в рамках Школы инвестиционных уполномоченных. В обучении, организованном Корпорацией развития Мурманской области, приняли участие инвеступолномоченные из всех муниципальных образований региона.

Темой второго модуля обучения инвеступолномоченных стало изучение подходов к инвестиционной аналитике в муниципальных образованиях. Под руководством директора по региональному развитию Национальной ассоциации агентств и институтов развития Алексея Бобова участники вебинара рассмотрели новые подходы к анализу исходных позиций и построению карты развития. Подобные практические подходы уже внедряются в других регионах страны.

«Инвесторам важно получить наиболее полную информацию о точках роста, которые есть на территориях, на которых вы непосредственно работаете. Каждый муниципалитет по-своему уникален, богат ресурсами и направлениями, поэтому очень важно этот потенциал раскрыть. Надеюсь, представленные практики будут полезны и применены в дальнейшем. Желаю всем хорошей работы», – поприветствовала участников обучения генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

В завершении обучения инвеступолномоченным были переданы экземпляры книги Алексея Бобова «100 инвестхаков по работе с инвесторами», содержащей успешные практики по работе с инвесторами.

«Важно, чтобы все внедряемые практики были адаптированы под конкретные территории, соответсовавли реалиям и потребностям региона. И здесь вам в помощь региональная Корпорация развития», – сказал Алексей Бобов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, школа инвеступолномоченных проводится в целях улучшения эффективности работы представителей власти, задача которых – помогать предпринимателям реализовывать инвестиционные проекты на территории региона. На сегодняшний день инвеступолномоченные назначены во всех муниципалитетах и органах власти Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440519/#&gid=1&pid=1