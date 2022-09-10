В школе микрорайона Кукисвумчорр Кировска открылась «Точка роста»

Это уже третий образовательный центр на базе учебного учреждения, который появился в Кировске благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Точки роста» уже работают в школе №7 и в «Хибинской гимназии».

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, центр в Кукисвумчорре имеет естественнонаучный и образовательный профили, по которым школьники на современном оборудовании смогут изучать программы по физике, химии и биологии, а также получать дополнительное образование.

С открытием «Точки роста» учеников и педагогов школы №2 поздравил глава города Вадим Турчинов.

- Это значимое событие и для школы, и для всего города. Открытие новых образовательных центров становится нормой. Дети должны учится в современных условиях. Здорово, что в Кировске реализуются такие проекты, благодаря поддержке правительства Мурманской области и компании «ФосАгро», - подчеркнул Вадим Турчинов.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265810%2Fwall-148376343_56320