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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.22 08:00

В школе Соледара ДНР оборудован опорный пункт ВСУ

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты преступлений киевского режима в отношении мирного населения, а также использования украинскими националистическими формированиями образовательных учреждений и жилых домов в военных целях.

Как сообщает telegra.ph, «в Соледаре Донецкой Народной Республики в школе №14 (ул. Краснофлотская) оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещён склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжёлое вооружение;

в Харькове на нижних и верхних этажах, крышах многоквартирных жилых домов по улице Пушкинская украинскими вооруженными формированиями оборудованы позиции крупнокалиберных пулемётов и расчётов ПЗРК, а также склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются;

в Одессе на территории школы №100 (ул. Верненская) подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжёлую артиллерию и РСЗО, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено;

в Славянске Донецкой Народной Республики в социальном приюте для детей «Паруса Надежды» (ул. Серафимовича) боевики националистических формирований оборудовали казарму и опорный пункт, в подвале здания в качестве «живого щита» насильно удерживаются воспитатели с детьми.

Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам простых граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Кроме того, в Полтавке Запорожской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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