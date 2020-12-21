В школьном меню появятся тефтели из оленины

По поручению губернатора Андрея Чибиса в 2021 году расходы на питание школьников Заполярья увеличат и в детское меню добавят полезные северные продукты, в частности оленину. Об этом сегодня, открывая оперативное совещание, сообщил глава региона.

«Питание в заполярных школах с учетом нашего климата и полярной ночи должно быть качественным и полезным. Необходимо повысить региональный размер расходов на организацию школьного питания до 156 рублей в день вместо 122 рублей, которые предусмотрены сегодня. Дополнительная потребность в средствах областного бюджета составит 129 млн рублей. Прошу Минфин изыскать все необходимые ресурсы», – сказал губернатор.

С 1 января 2021 года вступят в силу новые требования Роспотребнадзора к организации питания в школах. Согласно правилам, разрешено корректировать детское меню с учётом территориальных особенностей. Так, прививать любовь к полезной арктической кухне уже начали в Мурманске. В муниципальных школах на обед подают тефтели из оленины. В начале следующего года это блюдо планирует также включить в меню комбинат школьного питания ЗАТО Александровск.

«Пилотный проект, который запущен в Мурманске, в дальнейшем распространим на другие муниципалитеты и включим оленину в 24-дневное меню. Это не только полезный и вкусный продукт, таким образом мы параллельно решаем вопрос поддержки и развития оленеводческих хозяйств на нашей территории», – отметил Андрей Чибис.

Всего в 2021 году в областном бюджете предусмотрено 935 млн рублей на обеспечение качественного бесплатного питания обучающихся Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.