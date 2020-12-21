В школьном меню появятся тефтели из олениныВ Мурманской области в структуре преступности преобладают кражи и мошенничества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.12.20 13:15

В школьном меню появятся тефтели из оленины

По поручению губернатора Андрея Чибиса в 2021 году расходы на питание школьников Заполярья увеличат и в детское меню добавят полезные северные продукты, в частности оленину. Об этом сегодня, открывая оперативное совещание, сообщил глава региона.

«Питание в заполярных школах с учетом нашего климата и полярной ночи должно быть качественным и полезным. Необходимо повысить региональный размер расходов на организацию школьного питания до 156 рублей в день вместо 122 рублей, которые предусмотрены сегодня. Дополнительная потребность в средствах областного бюджета составит 129 млн рублей. Прошу Минфин изыскать все необходимые ресурсы», – сказал губернатор.

С 1 января 2021 года вступят в силу новые требования Роспотребнадзора к организации питания в школах. Согласно правилам, разрешено корректировать детское меню с учётом территориальных особенностей. Так, прививать любовь к полезной арктической кухне уже начали в Мурманске. В муниципальных школах на обед подают тефтели из оленины. В начале следующего года это блюдо планирует также включить в меню комбинат школьного питания ЗАТО Александровск.

«Пилотный проект, который запущен в Мурманске, в дальнейшем распространим на другие муниципалитеты и включим оленину в 24-дневное меню. Это не только полезный и вкусный продукт, таким образом мы параллельно решаем вопрос поддержки и развития оленеводческих хозяйств на нашей территории», – отметил Андрей Чибис.

Всего в 2021 году в областном бюджете предусмотрено 935 млн рублей на обеспечение качественного бесплатного питания обучающихся Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Россияне стали чаще соглашаться на «чёрную» зарплату
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
21.12.20 06:54
Ой, и это Вы сами, без ОНФ, пошли за правдой?
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес по-мурмански: Грязное дело»
Д.О. Вернер
19.12.20 12:24
Забыли про ДАТЧИКИ на текущих крышах, бездействие Администрации и её бессилие в БОРЬБЕ с УКашками... За примерами - обращайтесь.
Комментарий к новости:Полпред Президента Александр Гуцан положительно отметил работу по АПК «Безопасный город» в Мурманской области
ДМИТРИЙ
19.12.20 11:48
Мягко сказать чья то заказуха с искажёнными фактами и "вбросом" не существующей проблемы. Как можно услышать и различить запахи от сброса в ливневую канализацию примесей от жизнедеятельности в грунтов
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес по-мурмански: Грязное дело»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную увеличили темпы роста в преддверии новогодних праздников-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,4 рубля, евро укрепилось почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 января будет увеличен размер ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика