В школу – по новому порядку

В этом году Минпросвещения России утвердило новый порядок приема в школу (приказ от 11.09.2020 г. № 59783 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»). Эксперты Министерства юстиции Мурманской области выбрали из этого документа ключевые нормы.

В соответствии с приказом приём в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.

Получение начального общего образования можно начать в 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения восьми лет. По заявлению родителей учредитель вправе разрешить приём детей в более раннем или более позднем возрасте.

Дети из одной семьи, проживающие вместе, имеют преимущество на зачисление в те же организации, где обучаются их братья и сестры.

Детей с ограниченными возможностями здоровья принимают по адаптированной образовательной программе только с согласия родителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

При приёме в государственные и муниципальные школы с углубленным изучением предметов или с профильными классами допускается индивидуальный отбор (в случаях и порядке, предусмотренных законодательством субъекта РФ).

При приёме на обучение образовательная организация обязана ознакомить поступающего и его родителей с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность, права и обязанности обучающихся.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, на каждого ребёнка формируется личное дело.

Заявление и документы о приёме можно подать лично, заказным письмом с уведомлением, по электронной почте или через электронную информационную систему на сайтах школ. Также подача заявлений доступна через порталы государственных и муниципальных услуг. Образец заявления школа обязана разместить на своём информационном стенде и официальном интернет-сайте.