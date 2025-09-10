В школы Мурманской области по программе «Земский учитель» приехали шесть педагогов

В Мурманской области в 2025 году благодаря федеральному проекту «Земский учитель» в школы региона приехали шесть педагогов из других субъектов страны: республики Адыгея, Алтайского и Пермского края, Свердловской и Кемеровской областей. Они уже приступают к работе в образовательных организациях Апатитов, Ковдора, Кировска и Полярных Зорь и будут преподавать информатику, математику, русский язык, литературу, историю и английский язык.

Учителям предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей, которая позволит обустроиться на новом месте и сосредоточиться на профессиональной деятельности.

Как отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, реализация программы способствует укреплению кадрового потенциала и повышению качества образования в Кольском Заполярье.

«Работа по привлечению педагогов в регион успешно идёт не первый год в рамках федеральных и региональных программ. Вдвое сокращено количество вакансий в школах, это направление – одно из приоритетных в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Все, кто приехал к нам работать, в том числе по программе «Земский учитель», отмечают уникальный комплекс мер поддержки педагогов и в целом большое внимание к сфере образования», – подчеркнула глава ведомства.

Напомним, по инициативе главы региона Андрея Чибиса в Мурманской области действует особый региональный пакет льгот для работников образования: полярные надбавки начисляются с первого дня работы, победители конкурса «Арктический учитель» получают до одного миллиона рублей, введены выплаты за классное руководство и доплаты педагогам за категории. Для молодых специалистов и учёных в Арктике предусмотрены единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей после первого отработанного года, а также гранты и именные стипендии губернатора. Для улучшения жилищных условий работников образования работают программы «Свой дом в Арктике», а также льготная «Арктическая ипотека» под 2% годовых и «Семейная ипотека» под 6%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553086/#&gid=1&pid=1