В Шонгуе после реконструкции открылся комплекс-памятник «Самолёт МИГ-15»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в митинге, посвящённом открытию Мемориального комплекса-памятника «Самолет МИГ-15» и воинского захоронения после реконструкции в поселке Шонгуй.

«В преддверии главного для нашей страны праздника большая честь находиться в этом знаковом, священном месте, у комплекса, где захоронены воины. Сегодня имеем возможность почтить их память, отдать должное их подвигу, стоя здесь, у нового мемориала. Особенно важно, чтобы мы и подрастающее поколение знали и помнили тот подвиг, который совершил наш народ, защищая мир от нацизма. Никто не забыт, ничто не забыто», - обратился к собравшимся глава региона Андрей Чибис.

В рамках проведенных работ прошла реконструкция самолета, бетонного основания и самого захоронения. На выделенные средства также проведены ремонт покрытия, установка систем освещения, электроснабжения и видеонаблюдения. В ходе реконструкции установлены стела, флагштоки и пульт управления звукового сопровождения. В рамках благоустройства территории укреплен склон.

В программе открытия комплекса-памятника прозвучали песни военных лет. После построения салютовой, знаменной групп, группы почетного караула совершено поднятие флага Российской Федерации. Открытие памятника отмечено оружейными залпами. Губернатор также возложил венки и цветы к воинскому захоронению.

Напомним, мемориальный комплекс включает в себя памятник «Самолет МИГ-15» и воинское захоронение. Конструкция установлена в 1972 году в честь летчиков-истребителей 19-го и 20-го гвардейских истребительных авиаполков 7-ой воздушной армии Карельского фронта. В годы Великой Отечественной войны в Шонгуе находился аэродром, где базировался 19-й Гвардейский авиационный полк. Эскадрилья 20-го гвардейского истребительного авиаполка, построенная на средства, собранные комсомольцами и молодёжью Мурманской области, и получившая название «Комсомолец Заполярья», внесла неоценимый вклад в защиту Мурманска с воздуха.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 1975 году к памятнику перезахоронены останки 30 летчиков из кладбища, расположенного в поселке Шонгуй, в том числе Герои СССР капитан Иван Васильевич Бочков, гвардии лейтенант Ефим Автономович Кривошеев, капитан Виктор Петрович Миронов. Вместе с ними в братской могиле покоятся останки ещё около 60 воинов. На мемориальной плите нанесена надпись «Вечная память героям, погибшим за свободу нашей Родины 1941-1945 гг», 38 табличек с именами захороненных.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/