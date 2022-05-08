В Мурманской области пройдёт патриотическая акция «Огонь памяти»Автопарк ГОУП «Мурманскводоканал» пополнился новой автомобильной техникой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.05.22 12:00

В Шонгуе после реконструкции открылся комплекс-памятник «Самолёт МИГ-15»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в митинге, посвящённом открытию Мемориального комплекса-памятника «Самолет МИГ-15» и воинского захоронения после реконструкции в поселке Шонгуй.

«В преддверии главного для нашей страны праздника большая честь находиться в этом знаковом, священном месте, у комплекса, где захоронены воины. Сегодня имеем возможность почтить их память, отдать должное их подвигу, стоя здесь, у нового мемориала. Особенно важно, чтобы мы и подрастающее поколение знали и помнили тот подвиг, который совершил наш народ, защищая мир от нацизма. Никто не забыт, ничто не забыто», - обратился к собравшимся глава региона Андрей Чибис.

В рамках проведенных работ прошла реконструкция самолета, бетонного основания и самого захоронения. На выделенные средства также проведены ремонт покрытия, установка систем освещения, электроснабжения и видеонаблюдения. В ходе реконструкции установлены стела, флагштоки и пульт управления звукового сопровождения. В рамках благоустройства территории укреплен склон.

В программе открытия комплекса-памятника прозвучали песни военных лет. После построения салютовой, знаменной групп, группы почетного караула совершено поднятие флага Российской Федерации. Открытие памятника отмечено оружейными залпами. Губернатор также возложил венки и цветы к воинскому захоронению.

Напомним, мемориальный комплекс включает в себя памятник «Самолет МИГ-15» и воинское захоронение. Конструкция установлена в 1972 году в честь летчиков-истребителей 19-го и 20-го гвардейских истребительных авиаполков 7-ой воздушной армии Карельского фронта. В годы Великой Отечественной войны в Шонгуе находился аэродром, где базировался 19-й Гвардейский авиационный полк. Эскадрилья 20-го гвардейского истребительного авиаполка, построенная на средства, собранные комсомольцами и молодёжью Мурманской области, и получившая название «Комсомолец Заполярья», внесла неоценимый вклад в защиту Мурманска с воздуха.

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, в 1975 году к памятнику перезахоронены останки 30 летчиков из кладбища, расположенного в поселке Шонгуй, в том числе Герои СССР капитан Иван Васильевич Бочков, гвардии лейтенант Ефим Автономович Кривошеев, капитан Виктор Петрович Миронов. Вместе с ними в братской могиле покоятся останки ещё около 60 воинов. На мемориальной плите нанесена надпись «Вечная память героям, погибшим за свободу нашей Родины 1941-1945 гг», 38 табличек с именами захороненных.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30«Ради жизни». Художественный сериал, 8 серия (16+)20:20«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:50«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в I квартале выявлено значительно меньше фальшивых денег, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1,15 рубля, евро – на 1,03 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7-11 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика