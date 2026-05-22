Мурманская область вновь в тройке лидеров Северо-Запада по итогам весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотностиВ Мурманске пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.05.26 13:15

В штабе МТО Вооружённых Сил РФ подвели итоги отопительного периода 2025-2026 годов

В штабе материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик подвел итоги отопительного периода 2025/26 г. и поставил задачи на предстоящий период.

В мероприятии приняли участие начальники эксплуатационного управления Минобороны России, Управления эксплуатации фондов центральных органов военного управления, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и руководители территориальных подразделений военных округов, отделений эксплуатации и контроля за оказанием услуг в сфере ЖКХ.

Генерал-полковник Александр Санчик подчеркнул, что при обеспечении коммунальными услугами закреплённых объектов, отопительный период прошёл без существенных срывов, отметив качественную и своевременную работу специалистов на всех уровнях.

В свою очередь, руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России полковник Артур Чистяков обозначил задачи на предстоящий отопительный период и отметил важность реализации мероприятий по развитию цифровизации военной инфраструктуры.

Также, начальник ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России Гузель Мартьянова, отметила положительную динамику снижения аварийных ситуаций

на коммунальных объектах. Процент снижения аварийности достигнут благодаря качественной подготовке казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей, проведению своевременного ремонта собственными силами и капитального ремонта эксплуатируемых объектов.

 

 

Фото предоставлено ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)1,2 тонны мелочи: в Мурманской области подвели итоги весенней «Монетной недели»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 42 копейки, евро снижается на 73 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)По поручению губернатора Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области усиливает работу по повышению эффективности управления МКД-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Банки усилят контроль источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных: рекомендации Банка России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять