В Штабе общественной поддержки Мурманской области обсудили развитие проекта «Выбирай своё» и движение «Человек труда»

В Штабе общественной поддержки состоялась экспертная встреча в рамках партийного проекта «Выбирай своё». В мероприятии приняла участие заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

Ключевой вопрос повестки – реализация Всероссийского партийного движения «Человек труда». Совещание провела региональный координатор проекта, руководитель фракции «Единая Россия» в Мурманской областной Думе Ирина Просоленко.

Участники обсудили основные направления реализации федерального проекта на территории Мурманской области, рассмотрели предложения к плану мероприятий «Десятилетие Человека Труда» и заслушали информацию о проведении Всероссийских акций «Рабочее место героя», «Герои среди нас».

Также одной из актуальных тем для обсуждения стало продвижение местных производителей. На мероприятии был анонсирован региональный проект «Сделано на Севере», направленный на популяризацию товаров и услуг местных предпринимателей.

«Наша задача – не только поддерживать бизнес и трудовые инициативы, но и вдохновлять молодёжь, показывая, что рабочие профессии – это почётно и перспективно. Мы также активно работаем над тем, чтобы жители и гости региона знали, какие качественные товары производятся на Кольском полуострове», – подчеркнула Ирина Просоленко.

Проект «Выбирай своё» объединяет предпринимателей, общественные организации, образовательные учреждения и органы власти для защиты прав бизнеса и развития импортозамещения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/