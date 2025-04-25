26 апреля в Мурманске начнут раздавать Георгиевские ленточкиСеверян приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк России онлайн»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 16:30

В Штабе общественной поддержки Мурманской области обсудили развитие проекта «Выбирай своё» и движение «Человек труда»

В Штабе общественной поддержки состоялась экспертная встреча в рамках партийного проекта «Выбирай своё». В мероприятии приняла участие заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

Ключевой вопрос повестки – реализация Всероссийского партийного движения «Человек труда». Совещание провела региональный координатор проекта, руководитель фракции «Единая Россия» в Мурманской областной Думе Ирина Просоленко.

Участники обсудили основные направления реализации федерального проекта на территории Мурманской области, рассмотрели предложения к плану мероприятий «Десятилетие Человека Труда» и заслушали информацию о проведении Всероссийских акций «Рабочее место героя», «Герои среди нас».

Также одной из актуальных тем для обсуждения стало продвижение местных производителей. На мероприятии был анонсирован региональный проект «Сделано на Севере», направленный на популяризацию товаров и услуг местных предпринимателей.

«Наша задача – не только поддерживать бизнес и трудовые инициативы, но и вдохновлять молодёжь, показывая, что рабочие профессии – это почётно и перспективно. Мы также активно работаем над тем, чтобы жители и гости региона знали, какие качественные товары производятся на Кольском полуострове», – подчеркнула Ирина Просоленко.

Проект «Выбирай своё» объединяет предпринимателей, общественные организации, образовательные учреждения и органы власти для защиты прав бизнеса и развития импортозамещения.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Просроченная задолженность по заработной плате в России по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 19,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 35 копеек, доллар потерял 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»