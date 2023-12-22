В штабе Северного флота под руководством командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева начался оперативно-мобилизационный сбор (ОМС) руководящего состава флота

В ходе сбора основное внимание было уделено изучению новых подходов к применению войск и сил Северного флота, направлений совершенствования и повышения их боевых возможностей с учётом опыта, полученного в специальной военной операции (СВО).

Помимо командования Северного флота и офицеров генерального штаба ВС РФ и главного штаба ВМФ в нём приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, главный федеральный инспектор Андрей Калинин, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители руководства силовых структур и взаимодействующих организаций.

Перед началом ОМСа в штабе Северного флота была развернута выставка технических средств, отдельных образцов вооружения, применяемых войсками Северного флота в ходе СВО, а также отдельные трофеи, добытые воинами-североморцами в бою.

Открывая учебный сбор, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что это мероприятие является одним из основополагающих в подготовке органов военного управления флота в 2024 учебном году.

В ходе сбора будет проверен уровень подготовки руководящего состава, выработано единство взглядов на применение сил и войск флота в современных условиях с учётом планируемых организационно-штатных мероприятий в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Учебный сбор был начат с научной конференции, посвящённой анализу и обобщению опыта участия Вооруженных сил Российской Федерации в специальной военной операции и определению подходов по его учёту в применении сил и войск Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в первый день сбора на базе смешанного авиационного корпуса Северного флота было проведено показное занятие по организации охраны и обороны одного из аэродромов в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника с применением современных робототехнических комплексов.

Оперативно-мобилизационный сбор продлится в течение нескольких дней. Его программа включает в себя десятки учебно-методических мероприятий. В их числе – командно-штабная военная игра, круглые столы, семинары, контрольные мероприятия, демонстрация тематических фильмов, слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12492349@egNews