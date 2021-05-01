В штабе Северного флота состоялась тренировка по противодействию терроризму

В преддверии майских праздников в штабе Северного флота была проведена тренировка с военнослужащими подразделения охраны по отражению атаки условных террористов. Она прошла в дневное время с использованием холостых боеприпасов, средств имитации и дымовых шашек.

В ходе тренировки была отработана тактика ведения обороны штаба, проведено экстренное оповещение военных и гражданских сотрудников, проверена готовность лиц дежурно-вахтенной службы к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации. Военные медики отработали эвакуацию условно раненых и оказание первой медпомощи.

Перед тренировкой бойцов роты охраны разделили на две группы – нападающих и обороняющихся. Задачей первых было проникнуть на охраняемую территорию и захватить командование флота. Обороняющиеся должны были отразить атаку террористов и обезвредить их. Дежурная смена контрольно-пропускных пунктов – незамедлительно оповестить о нападении, перекрыть проход на охраняемый объект и вести оборону.

Условные террористы попытались прорваться на грузовом автомобиле через главный вход, устранив вахту на воротах. Бойцы дежурного подразделения охраны вовремя среагировали на сигнал тревоги и заняли оборонительные позиции. На подмогу обороняющимся подъехал бронетранспортёр, который условно уничтожил автомобиль нападавших.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, антитеррористическая тренировка заняла около получаса. Все поставленные перед обороняющимися задачи были достигнуты. Нападающие – условно уничтожены.