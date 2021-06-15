В штатном режиме проходит уборка муниципалитетов Мурманской области в летний период

Уборка муниципалитетов Мурманской области в летний период проходит в штатном режиме. Об этом сообщил в рамках оперативного совещания в правительстве министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

Как следовало из доклада, в Кировске, Ковдорском, Терском и Ловозерском районах с 28 мая по 5 июня проведены общегородские субботники. В ЗАТО Александровск мероприятия запланированы на 18 и 25 июня.

В уборочных мероприятиях задействовано 330 ед. техники и более 2,5 тыс. человек технического персонала. Всего убрано 11 квадратных километров территорий, собрано и вывезено 4,5 тыс. кубометров смета и мусора.

Оперативный мониторинг обращений на различных интернет сервисах зафиксировал 88 обращений на содержание территорий. На текущую дату исполнено 46.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖХК, глава региона Андрей Чибис обратил внимание глав муниципалитетов на важность выездных проверок вверенных территорий на предмет качества уборки, а также поручил региональному минэнерго и ЖКХ провести выездные рейды с целью дополнительного контроля за проделанной работой и корректности данных в предоставляемых отчётах.