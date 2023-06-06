В Мурманске от отопления не отключались дежурные детские сады, школы, в которых работают детские лагеря, и образовательные учреждения, где проводится итоговая аттестация учащихся.

Как сообщает администрация города Мурманска, в некоторых СМИ и социальных сетях была опубликована информация о том, что в некоторых муниципалитетах Мурманской области в учреждения возобновилась подача отопления.

В силу объективных причин включение отопления в жилых домах в настоящее время невозможно: уже начались профилактические и ремонтные работы, в том числе по замене тепловых сетей, также необходимо провести промывку и опрессовку систем отопления, а котельные уже готовятся к новому отопительному сезону. От того, насколько успешно справятся с подготовкой ресурсоснабжающие организации летом, зависит нормальное прохождение отопительного периода осенью и зимой.