В систему распределения выпускников вузов старшее поколение верит больше, чем молодёжь

Сторонников практики распределения выпускников вузов за год стало меньше, но большинство россиян по-прежнему выступает за возвращение советской системы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, в том числе студенты вузов и родители будущих абитуриентов из всех округов страны.

Большинство россиян (61%) поддерживает идею возрождения системы распределения молодых специалистов. Противников этой практики значительно меньше — всего 15%. Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею распределения: среди россиян до 35 лет поддержку выразили 55%, а среди граждан старше 45 лет — уже 68%.

Опрос, проведенный среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, выявил, что 64% из них одобряют идею возвращения к практике распределения выпускников: «Это опыт по профессии». 18% опрошенных высказались против этой инициативы: «Работа за маленькую зарплату — это рабство, это опять «свои» и «не свои», опять ещё одна лазейка для взяток».

Среди студентов дневных отделений 40% считают, что система распределения молодых специалистов должна быть восстановлена: «Думаю, стоит вернуть эту систему, так как это совершенно точно способствует получению навыков в профессии». 38% респондентов не поддерживают эту идею, а 22% затруднились с ответом.

По сравнению с прошлым годом, число сторонников системы распределения выпускников вузов стало немного меньше. Судя по комментариям, россияне не хотят, чтобы молодёжь была на несколько лет «связана» обязательствами с работодателем или государством. Рынок труда в последние несколько лет менялся так сильно, что люди поняли, насколько важно в современном мире быть адаптивным и способным быстро сменить компанию или переквалифицироваться.

Время проведения опроса: 7—13 марта 2025 года.