В сквере «Аллея поколений» продолжаются работы по замене старой пешеходной плитки

Сегодня депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков проверил ход работ по замене поврежденного покрытия пешеходных дорожек в сквере «Аллея поколений».

— Мне показалось, как будто это случилось только вчера, а прошло целых семь лет. Когда только открывали в 2014 году этот сквер, здесь было немного элементов. Сейчас и скейт-парк, и спортивная площадка. То есть буквально для всех категорий, кто любит заняться спортом, кто покататься, кто просто отдохнуть, — отметил Сергей Коробков. — Все необходимо обновлять вовремя. Эти работы будут выполнены, надеюсь, что даже быстрее намеченного срока. Очень радует, что мы не только открываем зоны отдыха, но и следим за ними и в свое время приводим в порядок. Важно все сохранить. Ведь это то, что нужно нашим мурманчанам для отдыха.

За время эксплуатации объекта с 2014 года на поверхности пешеходных дорожек образовались многочисленные повреждения плиточного покрытия. В 2019 году проведены работы по частичному ремонту покрытия второстепенных пешеходных дорожек общей площадью 119 квадратных метра.

Замена пешеходной зоны общей площадью 1055 квадратных метров продолжается в этом году. На все выполненные работы и материалы распространяется гарантийный срок в три года.

Срок окончания работ 11 августа 2021 года.