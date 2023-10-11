В сквере на площади Пять Углов начались работы по замене устаревшего оборудования на детской площадке

Обновление зоны отдыха для маленьких мурманчан было необходимо – игровые модули заметно устарели. По поручению губернатора, территорию решили обновить.

Как сообщает администрация города Мурманска, новое оборудование на детской площадке появится в рамках плана «На Севере - жить!». Сейчас в сквере устанавливают ограждение.

Уже через несколько недель здесь появятся современный игровой комплекс «Ледокол «Арктика» и специализированная зона для малышей.

Напомним, в июле именно эта концепция набрала более 70% голосов на портале «Наш Север».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25861&page=1