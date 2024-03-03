В сквере у памятника Кириллу и Мефодию Мурманска состоялся фестиваль «В начале было слово», посвящённый Дню славянской письменности и культуры
Организатором мероприятия выступил ДК Ленинского округа областного центра.
Мурманчане декламировали произведения, как собственного сочинения, так и любимых поэтов и писателей: Александра Пушкина, Марины Чистоноговой (Доценко), Александра Блока, Федора Тютчева, Константина Бальмонта, Надежды Тэффи и других.
Для мурманчан работали тематические площадки. Любители искусства побывали на мастер-классе по живописи. Зрители уличного театра «Покажи свою сказку» смогли поучаствовать в самой постановке. Юных северян заинтересовала интерактивная площадка от библиотеки семейного чтения МБУК «ЦДБ города Мурманска».
Как сообщает администрация города Мурманска, в рейтинговом голосовании мурманчане выбрали сквер у памятника Кириллу и Мефодию как один из объектов благоустройства. Обновление общественного пространства состоялось в 2019 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26848&page=1