В сквере возле памятника С.М. Кирову до сих пор ведутся работы по реконструкции

Компания-подрядчик при выполнении основных строительных работ в прошлом году допустила серьёзные нарушения, окончательно исправить ошибки обещали в срок до 1 июля, но работы не были завершены.

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл встречу с представителем подрядчика на объекте.

– Моя позиция заключается в том, что последствия обязательно будут для всех участников процесса: для подрядчика, для заказчика. Пройдёмся по всей цепочке, но сначала мы должны сдать мурманчанам готовый сквер. На сегодняшний день из всех замечаний, которые были выявлены, устранено 66%. Не все успели сделать, даже то, что мне обещали на последней неделе июня. Уже тогда констатировали отсутствие плитки, поскольку компания, которая занимается поставкой камня с Урала, подвела подрядчика и нарушила сроки поставки. Но даже то, что должны были сделать без учёта камня, не сделали в полном объеме. Подрядчика ждёт наказание ещё на несколько миллионов рублей. Точные цифры будут ясны и понятны только после завершения всех работ. Если говорить о заказчиках, то люди также будут наказаны, – рассказал Евгений Никора. - Но я хочу подчеркнуть, что принимать окончательные решения неправильно будет, пока не закончили свою работу правоохранительные органы. Вы сами понимаете, что нет ничего хуже оставить без внимания виноватых и наказать невиновных. Таким образом, что мы будем иметь в июле: 7 июля приходит первая партия плитки, 13 – вторая заключительная. График работ, который сейчас есть, позволяет завершить где-то к 28 июля полностью все работы. Это касается и плитки, и озеленения, и всех дополнительных работ. Так что 1 августа – это новый срок, который определён подрядной организацией, которая провалила предыдущие два срока. Никакого оправдания и прощения ей нет и не будет.