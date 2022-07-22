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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.22 09:00

В Славянске ДНР киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Харькове на территории Национального экономического университета имени Семена Кузнецова (проспект Науки) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад боеприпасов, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась;

в Днепре военнослужащие ВСУ в школе №23 (проспект Яворницкого) оборудовали опорный пункт, а в непосредственной близости от учебного заведения разместили артиллерию и бронетехнику;

в Краматорске Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (бульвар Машиностроителей) украинскими вооружёнными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, во дворах размещены РСЗО, при этом, боевики удерживают местных жителей в своих квартирах, фактически используя их в качестве «живого щита».

Эти и другие подобные факты грубых нарушений киевским режимом норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания международных организаций.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации, в Славянске Донецкой Народной Республики киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России. Для её реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъёмки «актов мародёрства», якобы, совершенных российскими Вооруженными силами. Заранее предупреждаем мировое сообщество, что этот очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ.

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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