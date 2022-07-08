В Славянске ДНР украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения.

Как сообщает function.mil.ru, «достоверно установлено, что в Славянске Донецкой Народной Республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам. С этой целью в здании детского дома «Тополёк» (ул. Бульварная) неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом, здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам.

Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию со стороны украинских властей о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях:

в Авдеевке Донецкой Народной Республики во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (просп. Центральный) размещены боевики украинских националистических формирований, тяжёлое вооружение и бронетехника. При этом, жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры;

в Запорожье в здании гимназии №71 (просп. Маяковского) сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов;

в Змиеве Харьковской области в школе №2 (ул. Харьковская) неонацистами оборудованы огневые позиции, в подвале здания размещён склад боеприпасов;

в Северске Донецкой Народной Республики в жилых домах (ул. Заречная, ул. Тихая) размещены националисты вооруженных формирований Украины, которые занимаются грабежом. Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей.

Подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима».

Фото: https://vk.com/mil