Объём средств жителей Мурманской области в банках за год вырос на 5,4%Танкисты Северного флота совершенствуют свою боевую выучку с учётом опыта специальной военной операции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.07.22 09:00

В Славянске ДНР украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения.

Как сообщает function.mil.ru, «достоверно установлено, что в Славянске Донецкой Народной Республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам. С этой целью в здании детского дома «Тополёк» (ул. Бульварная) неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом, здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам.

Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию со стороны украинских властей о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях:

в Авдеевке Донецкой Народной Республики во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (просп. Центральный) размещены боевики украинских националистических формирований, тяжёлое вооружение и бронетехника. При этом, жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры;

в Запорожье в здании гимназии №71 (просп. Маяковского) сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов;

в Змиеве Харьковской области в школе №2 (ул. Харьковская) неонацистами оборудованы огневые позиции, в подвале здания размещён склад боеприпасов;

в Северске Донецкой Народной Республики в жилых домах (ул. Заречная, ул. Тихая) размещены националисты вооруженных формирований Украины, которые занимаются грабежом. Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей.

Подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:30«Соловецкие острова. Страницы истории». Документальный фильм (12+)16:20«Хотите — любите, хотите — нет...». Художественный фильм (12+)17:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Объём средств жителей Мурманской области в банках за год вырос на 5,4%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть демонстрируют умеренный подъём, курс рубля укрепляется-PRO Энергетику (18+)3000 рублей за 1 кВт мощности - в Мурманской области принято решение установить минимальный размер тарифа за технологическое присоединение к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика