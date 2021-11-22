В следующем году ещё у 25 зданий в Мурманске появится архитектурно-художественная подсветка

Как сообщила на оперативном совещании министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова, в рамках дополнительных мероприятий по благоустройству областного центра в 2022 году запланировано создать архитектурно-художественную подсветку ещё 25 фасадов зданий.

До конца текущего года будут подсвечены 8 зданий в Мурманске. Работы практически завершены. Дополнительно будут выполнены работы по созданию архитектурно-художественной подсветки еще 2 объектов. Центр городского развития подготовил эскиз и помог организовать подсветку для взрослой поликлиники №1 в областном центре.

«Жители просят включить их дома в адресный перечень на последующие годы», – отметила Мария Гаврилова.