В следующем году рост бюджетных расходов на социально важные блоки составит почти 18 млрд рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на минувшей неделе Мурманская областная Дума утвердила проект бюджета региона на 2024 год. Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис напомнил, что бюджет продолжит сохранять социальную направленность: почти 60% расходов предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

«По ряду направлений запланирован рост расходов в сравнении с текущим годом. Это строительство по всем отраслям, образование, здравоохранение, соцподдержка, спорт, развитие городской среды и транспортной системы. В совокупности по этим отраслям рост расходов составит почти 18 млрд рублей. Это дополнительные инвестиции в самые чувствительные, важные сферы жизни и развития Мурманской области», – подчеркнул губернатор.

Глава региона сообщил, что в бюджете заложены деньги на индексацию с 1 января 2024 года заработной платы для работников социального блока, которые не являются «указными»; а также на доведение до минимального размера оплаты труда, установленного президентом на 2024 год.

«Для Мурманской области он составит 44,2 тысячи рублей – это в 2,3 раза выше, чем в среднем по России. Отдельно выделена поддержка муниципальных образований в размере 42,4 млрд рублей – это дополнительные деньги для наших муниципалитетов», – перечислил Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил депутатов за поддержку приоритетов развития региона и оперативное рассмотрение бюджета, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru