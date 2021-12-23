В следующем году в Кольском Заполярье появится 11 новых общественных пространств

В Мурманской области состоялось рассмотрение заявок объектов для благоустройства общественных территорий в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Решением межведомственной комиссии в следующем году в десяти муниципалитетах региона появятся 11 новых общественных пространств.

Так, в Полярном планируется обновление площади Двух капитанов, в Апатитах – территории по улице Жемчужная между домами №12 и 8, в Кандалакше – сквера у фонтана по улице Первомайская, в Кировске – сквера городской больницы по проспекту Ленина с детской игровой площадкой «Доктор Айболит», в Ловозере – улицы Спортивная, в Оленегорске – сквера «Надежда» по улице Строительная, в Никеле – зоны отдыха в районе Дома детского творчества №1 по улице Бредова, 7а (включая территорию по ул. Печенгская, 2 – пр. Гвардейский, 18), в Полярных Зорях – общественной территории по улице Пушкина, в Североморске – детской площадки на Приморской площади.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, ещё два городских пространства улучшат в Мурманске – зеленую зону у озера Среднего на улице Мира и зелёную зону вдоль ручья Чистого, вдоль Кольского проспекта.

«Данный проект – это новый импульс для развития городской среды. Благодаря ему успешно благоустраиваются общественные территории, парки, скверы, набережные. Кроме того, новые пространства появляются в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», – отмечает министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Напомним, что в 2021 году на территории региона началась реализация восьми проектов, победивших на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 2020 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432689/#&gid=1&pid=1