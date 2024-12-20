В следующем году в Мурманской области появится новая мера поддержки «Зарплата мамы 2.0»

На заседании комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь депутаты обсудили законопроект, разработанный с целью улучшения демографической ситуации и стимулирования рождения вторых и последующих детей в семьях северян. Проект закона внесён губернатором области Андреем Чибисом.

— Четыре года назад в Мурманской области была введена мера поддержки под названием «Зарплата мамы», которая доказала свою эффективность. Темп снижения числа рождений уменьшился более чем в два раза и в прошлом году впервые за последние 15 лет был отмечен рост числа рождений первых детей, – пояснил Станислав Гонтарь. – Учитывая результативность социальной меры, был разработан следующий законопроект, который предлагает установить ежемесячную денежную выплату при рождении второго ребёнка до достижения им полутора лет. Мера получила название «Зарплата мамы 2.0» и будет предоставляться женщинам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения. Выплата распространиться на детей, родившихся в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

Проект закона рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также одобрили к принятию в первом чтении и окончательной редакции законопроект, увеличивающий размер вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.

В настоящее время сумма вознаграждения составляет 16227,59 рубля, проектом закона предлагается увеличить её размер, и с 1 января 2025 года опекуны будут получать 23664 рублей.

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