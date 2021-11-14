В следующем году Заполярье станет площадкой проекта «Музейные маршруты России»

В Санкт-Петербурге состоялась стратегическая сессия по подведению итогов выездных мероприятий проекта «Музейные маршруты России». Сессия прошла под председательством замминистра культуры РФ Аллы Маниловой. Участие в мероприятии приняли министр культуры Мурманской области Ольга Обухова и директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Собашникова.

Региональное Министерство культуры уделяет особое внимание поддержке и развитию музейной сферы Заполярья. Один из приоритетов – развитие межрегиональных связей, поэтому с 2016 года в регионе успешно проходит фестиваль музеев Северо-Запада, который организует Мурманский областной краеведческий музей. Фестиваль знакомит жителей и гостей области с музеями страны, предоставляет учреждениям площадки для обмена опытом и расширения круга профессиональных контактов, а также позволяет привлечь внимание общественности к культурному наследию коренных малочисленных народов Севера.

В рамках стратегической сессии «Музейных маршрутов России» Минкульт РФ поддержал инициативу Министерства культуры Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея – в 2022 году в рамках проведения IV Фестиваля музеев Северо-Запада Заполярье станет площадкой проекта «Музейные маршруты России».

«Мы должны сделать так, чтобы во всех регионах, во всех уголках страны знали не только топ-10 федеральных музеев, а узнали десятки и сотни музеев России, которые хранят наше бесценное историко-культурное наследие», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, коллаборация двух проектов будет способствовать популяризации уникального культурно-исторического наследия России и развитию музейного туризма.

«Сотрудничество нашего фестиваля и проекта «Музейные маршруты России» позволит максимально широко продемонстрировать уникальное культурно-историческое наследие страны и откроет новые перспективы музейного туризма, а также поможет представить полный спектр возможностей Русского Севера и создать яркие и интересные межрегиональные туристические маршруты», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.