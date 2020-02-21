В следующем учебном году в Мурманской области откроется 10 квантолабов для детей

В следующем учебном году в Мурманской области откроется десять квантолабораторий. О запуске пилотного проекта заявил губернатор Андрей Чибис по итогам посещения детского технопарка «Кванториум» в Мурманске и пригласил к участию все муниципалитеты.

«Это будут квантолабы – мини-кванториумы с разным оборудованием и преподавателями, чтобы такие образовательные возможности, как сегодня есть у мурманчан, появились и у других детей региона. Очень хочется, чтобы наши дети творили», – сказал губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил, что в сентябре начнёт работу мобильный технопарк «Кванториум». Он будет путешествовать в течение учебного года и останавливаться на 12 дней для проведения занятий в городах и посёлках Мурманской области. Передвижной комплекс будет оснащён высокотехнологичным оборудованием. Дети смогут заниматься промышленным дизайном, изучать информационные технологии, робототехнику и естественные науки, развивать интерес к технике.

Андрей Чибис оценил высокие технологии, которые больше трёх лет доступны юным жителям Мурманска в технопарке «Кванториум». В инновационном центре бесплатно занимаются более 1000 детей от 5 до 18 лет по шести направлениям.

Глава региона познакомился с проектами учеников Био-, Гео-, Пром- и Робоквантумов и поздравил победителей Национального чемпионата по робототехнике, который проходил в Красноярске с 13 по 15 февраля. Участникам было предложено раскрыть темы, связанные с архитектурой, инфраструктурой и экологичностью будущих городов.

От Мурманской области в FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP принимали участие пять команд. В итоге все стали победителями и призёрами в своих номинациях.

Самые яркие презентации проектов на чемпионате сделали команды «Galaxy Force» центра допобразования «Лапландия» и «Строители будущего» из детского сада № 4 города Колы. В номинации «Программирование»» первое место заняла команда «Неудержимые» из «Лапландии», среди проектов промышленного дизайна третье место у ребят команды «Робоникель» – «Полярные совы» из Заполярного.

«Profiki» из Мурмашинской школы № 1 Кольского района заняли абсолютное второе место в отборе и получили приглашение на Международный чемпионат по робототехнике в Греции. Соревнования пройдут в мае в городе Салоники.

«Я восхищён нашими ребятами – они все творческие, глаза горят, делают реальные крутые проекты и побеждают на соревнованиях. Поздравляю всех победителей и благодарю родителей за правильную мотивацию своих детей», – сказал Андрей Чибис, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.