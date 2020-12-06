В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями – Владимир Путин

Россия в следующие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями, в развитии данного направления заключается будущее страны, в том числе и с точки зрения добычи полезных ископаемых, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Россия — северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Всё, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути», — сказал он в ходе встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России».

По его словам, развитие данного направления является будущим страны, в частности, и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране. «В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — подчеркнул глава государства.