В сложных метеоусловиях Крайнего Севера успешно прошли плановые учебно-тренировочные полёты малой беспилотной авиации в воздушном пространстве гарнизона СФ

Военнослужащие полка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объединения ВВС и ПВО Северного флота, выполнили плановые учебно-тренировочные полёты малой беспилотной авиации в воздушном пространстве гарнизона.

Полёты выполнялись в заданном районе, согласно требованию курса лётной подготовки.

В ходе выполнения полётов, расчётами БПЛА «Орлан-10» были отработаны задачи разведки одиночных и групповых замаскированных объектов, а также других площадных объектов условного противника. Помимо этого, проработаны действия расчётов при возникновении нештатных ситуаций в воздухе.

Во время полётов БПЛА достигали высоты до 1600 метров и передавали информацию наземному оператору в режиме реального времени.

Тренировки выполнялись в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

Следует отметить, что тренировки данного вида, также способствуют улучшению результатов техники пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

Всего в учении было задействовано несколько летательных аппаратов и более 20 военнослужащих. Общее количество налёта составило более 10 часов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm