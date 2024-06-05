В сложных условиях санкций: проект закона об исполнении областного бюджета за прошлый год рекомендовано принять

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона об исполнении областного бюджета за прошлый год.

Основные параметры бюджета в 2023 году исполнены по доходам в сумме 127,7 млрд рублей, по расходам – 128,1 млрд рублей.

- В сложных условиях санкций, в которых живёт наша страна, Мурманской области удаётся выполнять запланированные социальные обязательства, - подчеркнула Ирина Просоленко. – Кроме того, значительно улучшилась финансовая дисциплина распорядителей средств, уменьшилось количество выявленных нарушений.

Отмечалось, что рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета относительно 2022 года составил 128%, в основном по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.

В прошлом году исполнение 98,7% расходов областного бюджета осуществлялось в рамках 15 государственных программ, охватывающих основные сферы деятельности исполнительных органов Мурманской области. Наибольший процент исполнения у государственных программ «Здравоохранение», «Образование и наука» и «Социальная поддержка».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30271/