В случае принятия регионального закона «Об административных правонарушениях» потребуется проведение серии установочно-разъяснительных совещаний

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Парламентарии обсудили изменения в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях», которые были разработаны в целях установления в регионе административной ответственности за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных.

Основная дискуссия развернулась по поводу того, как новые меры воздействия будут применяться на практике. Депутаты сошлись во мнении, что в случае принятия закона потребуется проведение серии установочно-разъяснительных совещаний с участием представителей комитета по ветеринарии, муниципальных образований, правоохранительных органов, других заинтересованных лиц, с тем чтобы на них дать подробные разъяснения по всем спорным вопросам.

По итогам заседания комитета принято решение рекомендовать Мурманской областной Думе принять проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях» в первом чтении и окончательной редакции.

Также были рассмотрены изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области», направленные на правовое регулирование вопросов осуществления рекреационной деятельности, включая туризм, на особо охраняемых природных территориях. Изменения были разработаны для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

И данный законопроект парламентарии рекомендовали принять сразу в первой и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28095/