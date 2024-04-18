В смешанном авиационном корпусе Северного флота проходят тренировки спасательных парашютно-десантных групп

В смешанном авиационном корпусе Северного флота в Мурманской области личный состав спасательных парашютно-десантных групп выполняет парашютные прыжки. Десантирование совершается из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на высотах от 800 до 2000 метров.

Применяются различные парашютно-десантные системы, в том числе «Мальва» и «Арбалет».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия парашютистов-спасателей на Северном флоте проводятся круглогодично. Парашютные прыжки отрабатываются не только в районе аэродромов, но и на неподготовленные площадки местности, а также на водную поверхность.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509412@egNews